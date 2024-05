Android Auto 11.9 do pobrania. Przybywa zmian w interfejsie

Od pewnego czasu w Androidzie Auto da się zauważyć postępujące zmiany w interfejsie. Są to nieznaczne korekty dotyczące etapów obsługi głosowej, telefonu oraz wiadomości tekstowych . Zależnie od konkretnej pary telefon-samochód i wersji aplikacji, część użytkowników Androida Auto może już widzieć między innymi nowy interfejs Asystenta Google podczas wydawania poleceń głosowych. Nieco inaczej niż jeszcze kilka miesięcy temu prezentowane są także wiadomości tekstowe podczas ich odczytywania .

Wiele wskazuje na to, że Android Auto 11.9 to kolejne wydanie, które w praktyce jest tylko pakietem zmian "pod maską" i podstawą do wdrażania kolejnych nowości tego typu po stronie serwera. Google sukcesywnie wdraża tu nowości, które zapowiedziano w styczniu podczas prezentacji Samsunga Galaxy S24.