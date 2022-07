Android Auto ma problemy: aplikacja się zawiesza, inni widzą czarny ekran

Na kłopoty dotyczące Androida Auto po aktualizacji zwrócił uwagę serwis autoevolution . Ze zgłoszeń użytkowników na oficjalnym forum wynika, że problem dotyczy Androida Auto w "najnowszej wersji" - a więc stabilnego wydania 7.8 lub 7.9 beta . Wszyscy skarżą się na problemy ze stabilnością połączenia ze smartfonem, ale co ciekawe, tym razem chodzi o połączenie bezprzewodowe , choć zwykle podobne kłopoty mają ci, którzy używają kabla (i swoją drogą zwykle to właśnie przewód jest źródłem usterki).

Taka usterka Androida Auto, szczególnie w sezonie wakacyjnym, to spory problem. Jest też zaskoczeniem w sytuacji, kiedy ostatnie aktualizacje systemu nie przyniosły w zasadzie żadnych nowych funkcji, przez co zakładano, że Google dopracowuje Androida Auto "pod maską", by przygotować go na zapowiadane wdrożenie nowego interfejsu Coolwalk. Chodzi o dzielony ekran, który ma być dostępny niezależnie od proporcji wyświetlacza w samochodzie.