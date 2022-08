Android Auto nie działa? Aktualizacja powstała w rekordowym tempie

O szczegółach pisze autoevolution , odsyłając do oficjalnego forum Androida Auto . O ile zwykle problemy systemu są tutaj opisywane przez co najwyżej kilkunastu użytkowników mających ten sam kłopot i korzystających z forum, ostatnio pojawił się tu wątek z ponad 200 odpowiedziami, podbity przez prawie 300 osób w kilka dni, co jest tu praktycznie niespotykane. Kierowcy skarżyli się, że Android Auto po prostu przestał łączyć się z samchodem po jednej z aktualizacji oprogramowania w połowie sierpnia.

26 sierpnia, a więc po 11 dniach od pierwszego zgłoszenia błędu, zespół odpowiedzialny za Androida Auto potwierdził, że problem udało się zidentyfikować, a aktualizacja trafia już do użytkowników. Z uwagi na specyfikę procesu jej udostępniania, może minąć jeszcze kilka dni, nim trafi do każdego telefonu, ale nie zmienia to faktu, że rozwiązanie błędu Androida Auto w takim czasie to rekordowe tempo.