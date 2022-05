Android Auto: nadchodzi koniec aplikacji na ekrany telefonów

Czas zakończenia działania aplikacji Android Auto for phone screens nie jest znany, ale spekuluje się, że program zniknie z rynku do końca bieżącego roku. Trudno oszacować, jak duży będzie to kłopot dla kierowców. Jeśli do tego czasu nowy tryb samochodowy zostanie uruchomiony w Polsce i będzie działać podobnie (a takie jest założenie i tak wynika ze zrzutów ekranu z innych rynków) - teoretycznie problem nie będzie istnieć.