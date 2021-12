Choć trudno w to uwierzyć, obsługa dual-SIM w Androidzie Auto wciąż nie jest dostępna, ale prawdopodobnie lada dzień może się to zmienić. Użytkownicy testowej wersji oprogramowania zwrócili uwagę na reddicie , że mogą już wybierać między dwoma kartami SIM zainstalowanymi w smartfonie. Dzięki temu połączenia przez Androida Auto można wykonywać z dowolnego z dwóch numerów, które działają w telefonie.

Dotychczas obsługa dual-SIM w Androidzie Auto była konsekwentnie ignorowana przez twórców. Co więcej, w niektórych przypadkach konieczne było wskazanie domyślnej karty SIM w telefonie, by przez Androida Auto w ogóle można było dzwonić. Jeśli użytkownik wolał za każdym razem wybierać w smartfonie, z którego numeru chce wykonać połączenie, Android Auto nie radził sobie z telefonowaniem nawet z jednego.

Co ciekawe, kolejną nowością ma być też niedługo "nowy przycisk ułatwiający wyszukiwanie muzyki". Po jego naciśnięciu kierowca będzie mógł głosowo wybrać, jakiego wykonawcy czy utworu chce słuchać, a Android Auto uruchomi go w jednej z wybranych aplikacji.

Obecnie można co prawda mówić do Asystenta Google, by na przykład odtworzył konkretnego wykonawcę w Spotify, ale nie zawsze funkcja ta działa bezbłędnie. Zależnie od formy wypowiedzi, system czasem sądzi, że kierowcy chodzi o wyszukanie informacji o wykonawcy w internecie, a nie odtworzenie utworu.