Auto uruchomisz iPhone'em. Funkcja Apple Car Key może wreszcie zyskać popularność

Apple Car Key umożliwia odblokowanie samochodu za pomocą iPhone’a lub innego urządzenia Apple poprzez aplikację Portfel (Wallet). Sprawia, że nie musisz mieć przy sobie fizycznego kluczyka, aby dostać się do samochodu. Dzięki funkcji udostępniania możesz także udzielić dostępu do auta małżonkowi, córce czy przyjacielowi. Co więcej, wirtualny kluczyk działa jak ten prawdziwy, więc możesz go wykorzystać nie tylko podczas otwierania drzwi, ale też do uruchomienia silnika.