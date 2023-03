Miliony Polaków mają taki dowód. Mało kto korzysta z jego możliwości

Cztery lata temu w Polsce wprowadzone zostały dowody osobiste z warstwą elektroniczną. Od tego czasu trafiły już do ponad 11 milionów obywateli, ale okazuje się, że faktycznie e-dowodami są one dla zaledwie co trzeciego z nich, dla reszty niczym nie różnią się od poprzednich "dyskietek". Tymczasem warto być świadomym korzyści, jakie dają te nowe dokumenty.