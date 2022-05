SMS z numeru 451552030. Ktoś podszywa się pod InPost

Forma oszustwa jest znana i polega na przekazywaniu nieprawdziwej historii o wstrzymaniu dostawy z powodu niedopłaty niewielkiej kwoty. W tym przypadku SMS dotarł do naszego czytelnika Wojciecha z numeru +48451552030 , a nadawca zasugerował konieczność dopłacenia niespełna 2 złotych , by wznowić podróż paczki. Zmianą względem typowego scenariusza jest wykorzystanie wizerunku firmy InPost.

W treści wiadomości SMS znajduje się link do fałszywego serwisu szybkich płatności. Formularz jest przygotowany tak, że zamiast logować się do banku, ofiara przekazuje dane logowania atakującym. Wówczas to oni w tle otwierają faktyczny serwis z bankowością internetową i próbują dostać się na konto. Jeśli się uda - kradzież pieniędzy jest formalnością.