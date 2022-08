Jaki soundbar do 500 zł? Tanie soundbary do telewizora

Nie wszyscy są zainteresowanie wydawaniem kilku tysięcy złotych na soundbar , więc czasem można skierować wzrok na modele, które z powodzeniem utrzymują się przy niższym pułapie cenowym. Za pierwszy przykład posłuży nam Sony HT-SF150 . Jest to dwukanałowy soundbar o mocy 120 W, który jak na względnie niską cenę charakteryzuje się ładnym wykonaniem. Soundbar obsługuje Dolby Digital.

Zainteresowane tym osoby mogą odtwarzać muzykę ze źródeł zewnętrznych przez port USB lub bezprzewodowo za pośrednictwem Bluetooth. Dla wygody użytkowników przygotowano trzy tryby dźwięku, mianowicie standard, cinema oraz music, więc można łatwo dobrać coś pod swoje aktualne potrzeby. Wymiary belki to 900 mm x 64 mm x 88 mm, a waga znajduje się na poziomie 2,4 kg. Cena soundbara Sony HT-SF150 to okolice 450 zł.

TCL TS6100 to 2.0-kanałowy soundbar o mocy 120 W, który pozwoli zapewnić lepszy dźwięk podczas oglądania filmów, seriali, a także słuchania muzyki. Urządzenie stanowi świetny sposób na wzbogacenie pokoju swoją ulubioną muzyką, bo zgodnie z powszechnym standardem nie ma problemu z wykorzystaniem Bluetooth do tego, żeby strumieniować własną playlistę np. ze smartfona.

TCL TS6100 to tani soundbar obsługujący Dolby Digital, który może przypaść do gustu również za sprawą atrakcyjnego wyglądu czy wygodnej obsługi. Nie zabrakło także skromnego wyświetlacza LED, pilota w zestawie, a także opcji zamontowania urządzenia na ścianie. Wymiary belki to 800 mm x 62 mm x 107 mm.