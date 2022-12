Tak monitorują dostawy broni. To oprogramowanie pomaga Ukrainie

Oprogramowanie jest wykorzystywane we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią – wynika z informacji przekazanych ukraińskiej agencji prasowej Ukrinform przez Serhija Omelczenkę, doradcę Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Narodowej. Narzędzie pozwala obrońcom rejestrować każdą przychodzącą partię broni.

– Kanały, którymi dociera broń, miejsca, do których jest dostarczana, gdzie jest przechowywana i gdzie jest używana, są kontrolowane – podkreślił Omelczenko. Wskazał również, że Unia Europejska tworzy własny niezależny mechanizm kontrolny oraz że Ukraina i jej partnerzy monitorują obecnie wszystkie rodzaje wysyłanej broni i amunicji.

