Zalogowanie kontem Microsoftu w Windowsie w praktyce daje jednak wiele korzyści. Po pierwsze - dostęp do darmowej przestrzeni dyskowej w chmurze OneDrive, po drugie zaś - możliwość synchronizowania części ustawień i danych pomiędzy wieloma komputerami wykorzystywanymi przez tego samego użytkownika. Konto Microsoftu to także opcja wygodnego wdrażania licencji przypisanych do użytkownika, na przykład do pakietu Office.