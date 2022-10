Po przerwie spowodowanej pandemią Covid-19 Aula Polska powraca z konkursem i galą Aulerów. Pretendenci do tytułu Aulera 2022 - lidera branży startup z globalnym potencjałem - mogą zgłaszać kandydatury swoich firm na stronie aulery.com do końca października.

Nie ma Auli bez Aulerów, dlatego niezwykle cieszę się, że reaktywujemy tę ważną nagrodę. Chcemy nie tylko uhonorować najlepsze polskie startupy, które już są lub wkrótce będą dumą Polski na arenie międzynarodowej, ale także dać iskrę kolejnym pokoleniom do działania. Z roku na rok powstają wspaniałe biznesy technologiczne, które mogą inspirować wszystkich nas do sięgania jeszcze wyżej. Pokazują też młodym przedsiębiorcom, że warto wkładać serce w swoje marzenia i konsekwentnie budować wzrost. Aulery to nagroda, która stymuluje i wspiera rozwój całej branży - powiedział Piotr Nowosielski, Prezes Aula Polska, CEO Just Join IT.