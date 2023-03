Android Auto 9.1 do pobrania. Kolejna porcja poprawek "pod maską"

Android Auto 9.1 to już któreś z rzędu wydanie systemu dla kierowców, w którym interfejs Coolwalk powinien po prostu działać. Przypominamy, że nowy dzielony wygląd Androida Auto to zmiana, która pojawia się w smartfonach (a w konsekwencji w samochodach) niezależnie od wersji oprogramowania, bo jest włączana po stronie serwera . W efekcie Coolwalk może się pojawić nawet w takim telefonie z Androidem Auto, w którym system dawno nie był aktualizowany.

Nie zmienia to jednak faktu, że Android Auto 9.1 jest już dostępny dla kierowców w stabilnym wydaniu, co oznacza kolejny pakiet poprawek. Tym razem wszystko wskazuje na zmiany "pod maską", których nie widać na pierwszy rzut oka. Serwis autoevolution sam zwraca uwagę, że na tę chwilę przełomowych modyfikacji w systemie nie widać, co może oznaczać usuwanie błędów, które doskwierają konkretnym grupom użytkownikom. Trzeba bowiem pamiętać, że liczba telefonów i pojazdów na rynku generuje mnóstwo kombinacji telefon-samochód, przez co usuwanie błędów Androida Auto jest trudne.