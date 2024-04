Dzwoni natrętny telemarketer? We Francji znaleziono sposób

Czy ten ruch był wystarczający? Przykłady z innych krajów Unii Europejskiej pokazują, że można podjąć więcej działań w tym zakresie, a to wszystko przy pełnym poparciu sektora contact center. Dla przykładu Francja, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, niedawno zaostrzyła swoje przepisy dotyczące ochrony konsumentów przed działaniami związanymi ze sprzedażą przez internet.

Co warto zauważyć, wszystkie te zmiany zostały przyjęte z pełnym entuzjazmem ze strony największych francuskich firm zajmujących się outsourcingiem contact center. Salomon Parienti, dyrektor zarządzający Armatis Financial Services twierdzi, że wynika to z faktu, że nikt nie jest bardziej zainteresowany uporządkowaniem kwestii związanych z telemarketingiem niż profesjonalne firmy działające w tej branży. A właściwym kierunkiem zmian jest poprawa doświadczeń klientów.