mObywatel 2.0. Wiadomo, jak będzie wyglądać

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialna za rozwój mObywatela postawiła w nadchodzącej wersji 2.0 przede wszystkim na zmiany w interfejsie aplikacji . Ułożone obok siebie kafelki w aktualnej wersji wprawdzie nie znikną, ale zyskają minimalistyczne wzornictwo i na ekranie startowym pojawią się w mniejszym obszarze nazwanym Usługi. Wydzielona na górze sekcja Dokumenty pozwoli z kolei uzyskać dostęp do najważniejszych "papierów", tj. dowodu osobistego lub prawa jazdy etc.

mObywatel 2.0 poza zakładką Start będzie mieć też dodatkowe menu Dokumenty, Skaner QR, Usługi oraz Więcej. W pierwszym z nich znajdą się wszystkie dostępne do dodania dokumenty w formie cyfrowej, z kolei do obszaru Usługi trafią m.in. informacje o punktach karnych, dodatku elektrycznym, eRecepta lub zgłaszanie naruszenia środowiskowego. Pozostałe obszary, a więc Skaner QR i Więcej posłużą m.in. do logowania się do usługi Twój e-PIT przy użyciu smartfona oraz zarządzania aplikacją.