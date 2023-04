WhatsApp wirtualnym ochroniarzem. Ciebie też przeszuka

Dodatkowa ochrona konta WhatsApp to nie do końca trafna nazwa. Z funkcją tą będziemy mieli bowiem do czynienia zmieniając telefon i urządzając aplikacji małą przeprowadzkę. Jeśli zalogujemy do WhatsApp na kolejnym urządzeniu mobilnym, poprzednie prześle nam alert z pytaniem: "Czy zezwalasz na przeniesienie konta WhatsApp na inny telefon?"