Programy do pobierania z YouTube dają możliwość ściągania legalnie udostępnionych, interesujących nas filmów i muzyki na własny użytek osobisty. Jakie programy będą przydatne oraz co w tym zakresie oferuje YouTube Premium?

Warto dowiedzieć się czegoś więcej o dobrych programach do pobierania z YouTube. Wiele osób jest zainteresowanych tego typu możliwościami, a w naszym serwisie znajduje się sporo narzędzi do pobierania klipów wideo z serwisu YouTube.

Czy pobieranie z YouTube jest legalne?

W zakresie dozwolonego, własnego użytku osobistego przewiduje się możliwość nieodpłatnego korzystania z już rozpowszechnionego utworu – wprowadzonego do obrotu zgodnie z prawem, za zgodą właściciela praw autorskich. Jest tu mowa o własnym użytku osobistym, więc nie powinno się podejmować dalszego rozpowszechniania takiego utworu.

W związku z tym, że korzystanie z legalnie rozpowszechnionego już dzieła, wyłącznie we własnym zakresie jest dozwolone, wiele osób zastanawia się np. nad pobieraniem filmów z YT, pobieraniem muzyki z YT, a do tego również jak działa YouTube Premium. Poniżej krótkie omówienie takich tematów.

YouTube Premium i pobieranie filmów z YT

YouTube Premium jest usługą, która wcześniej funkcjonowała pod nazwą YouTube Red. Pozwala między innymi na oglądanie zamieszczonych treści bez reklam wyświetlanych w trakcie filmu, a także przed jego rozpoczęciem. Dodatkowo pojawia się również opcja odtwarzania wideo w urządzeniu mobilnym nawet wtedy, kiedy ekran jest wygaszony lub używamy innych aplikacji.

Kluczowa dla tego artykułu będzie jednak możliwość pobierania filmów i playlist. YouTube Premium wiąże się z taką możliwością i może to być wygodne rozwiązanie dla wielu użytkowników serwisu. Oczywiście po tym jak dane treści zostaną pobrane, można bez problemu oglądać je w trybie offline, co ma ogromne znaczenie dla osób, które np. ze względu na podróż, mogą doświadczać chwilowych problemów z dostępem do internetu.

Warto zaznaczyć, że YouTube Premium jest płatną subskrypcją, ale istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego okresu próbnego, dzięki czemu każdy będzie mógł sprawdzić, czy usługa jest akurat dla niego.

YouTube Downloader HD

Istnieje wiele narzędzi do pobierania filmów z YouTube. Jednym z nich jest YouTube Downloader HD, czyli bezpłatny program do ściągania materiałów w jakości HD oraz Full HD. Potrzebne jest tylko skopiowanie adresu i wstawienie go do głównego okienka w YouTube Downloader HD. Niezbędne będzie jeszcze zdefiniowanie kliku prostych opcji konfiguracyjnych, takich jak chociażby jakość, interesujący nas format, a także miejsce na dysku, w którym dojdzie do zapisania plików.

YouTube Downloader HD 4.0 Pobieranie wideo

Warto wiedzieć, że program pozwoli zarówno na pobranie filmiku z YouTube np. w jakości 360p, jak i 720p czy 1080p, więc użytkownik ma spore pole do manewru w tym zakresie. Koniecznym warunkiem będzie jedynie dostępność filmiku w takiej jakości na YouTube. Oczywiście może się zdarzyć, że treści będą dostępne np. tylko w jakości HD, zatem pobranie ich w Full HD nie będzie realną opcją.

JDownloader

JDownloader jest otwartym oprogramowaniem (ang. open source), które pełni funkcję bezpłatnego menedżera pobierania plików. W związku z tym JDownloader umożliwia doskonałą organizację procesów pobierania, ma wbudowany zbieracz linków i automatycznie dodaje nowe treści do kolejki pobierania.

JDownloader 2.0 Akceleratory pobierania plików

Program jest bardzo wygodnym sposobem na pobieranie filmów z YouTube i umożliwia realizację wielu takich procesów równocześnie. Przy okazji można zwrócić uwagę na fakt, że nawet jeśli zdecydujemy się na ściąganie wielu treści, będziemy mogli kontrolować preferowaną przez nas liczbę plików pobieranych jednocześnie. Dodatkowo istnieje jeszcze możliwość podania najwyższej prędkość pobierania, na którą chcemy zezwolić menedżerowi.

Osoby będące w posiadaniu co najmniej jednego konta premium, mogą być zadowolone z faktu, że jest opcja podania tego typu danych do programu JDownloader. Następnie można podejmować decyzje o tym, czy chcemy pobierać pliki normalnie, czy na przykład z wykorzystaniem naszego konta premium.

4K Video Downloader

Pora na kolejny dobry program do pobierania wideo z YouTube oraz innych serwisów tego typu. 4K Video Downloader pozwala wybrać preferowany przez użytkownika format i jakość. Sama obsługa jest dość prosta, ponieważ wystarczy skopiować adres do filmiku, a następnie wkleić go w głównym oknie programu. Warto zaznaczyć, że w grę wchodzi także pobieranie całych playlist, filmów 3D oraz treści znajdujących się na wybranym profilu.

4K Video Downloader 4.18.4 Pobieranie wideo

W ramach zwiększenia przystępności i ułatwienia korzystania z programu jak największej grupie odbiorców, stworzono jeszcze tryb Smart. Jego celem jest pozwolenie na pobieranie następnych materiałów wideo, dla których będą zastosowane wcześniej przygotowane, preferowane przez użytkownika ustawienia. Program pozwala na zapisanie plików w takich formatach jak MP4, FLV, MKV czy 3GP.

YouTube Song Downloader

Aplikacja pozwala na łatwe pobieranie klipów z serwisu YouTube. Jej istotną cechą jest fakt, że umożliwia przeglądanie zawartości YouTube bez przeglądarki internetowej. Jest to możliwe za sprawą wbudowanej wyszukiwarki, służącej do wygodnego znajdowania interesujących nas treści.

YouTube Song Downloader 2021.21.65 Pobieranie wideo